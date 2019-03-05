Зачем Гуцериеву понадобился элитный вертолет в цветах белорусского флага?

TUT.BY информированный источник. Об этом накануне сообщил телеграм-канал "Хромой Бес" и подтвердилинформированный источник.





«Он очень занятой человек, ему дорого время. Сейчас все силы брошены на строительство калийного комбината», — пояснил собеседник.





Он оставил без ответа вопрос о возможности аренды летных машин у некоторых белорусских бизнесменов и выкрашивании модели в цвета белорусского флага.





«Славкалий» строит Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любанском районе в 150 км от Минска. Вертолетная площадка была оборудована недалеко от строящегося комбината еще в 2015 году во время первого визита Александра Лукашенко.





Вертолетная площадка спроектирована и на даче Гуцериева под Минском.





В начале 2018 года бизнесмен подумывал купить себе квартиру в Минске. «До дачи ехать час. А бывает времени в обрез. В гостинице же не очень комфортно», — говорил он тогда.





Несколько лет назад российский миллиардер построил терминал для бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск. Там он размещал пару своих самолетов.









Михаил Гуцериев оставил без комментариев информацию о приобретении вертолета в Беларуси, сообщили TUT.BY в его пресс-службе.





Итальянский вертолет AgustaWestland AW139, цена на который стартует от 12 млн долларов, 19 февраля прибыл в Минск и сделал круг над Острошицким городком, где находится одна из резиденций Лукашенко. Ливрея модели выкрашена в цвета белорусского флага.





Салон VIP-модели такого вертолета оборудован гарнитурой активного подавления шума, электрическими трапами, мультимедиасистемой, VIP-переговорной с системой безопасной связи. Вертолет может перевозить до 15 пассажиров.





Ранее сообщалось, что в правительственном авиапарке Беларуси есть как минимум три вертолета.



