ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем Гуцериеву понадобился элитный вертолет в цветах белорусского флага?

06.03.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Покупателем элитного вертолета в государственной ливрее, который прибыл в Минск 19 февраля, оказалась компания «Славкалий», подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

Об этом накануне сообщил телеграм-канал "Хромой Бес" и подтвердил TUT.BY информированный источник.

«Он очень занятой человек, ему дорого время. Сейчас все силы брошены на строительство калийного комбината», — пояснил собеседник.

Он оставил без ответа вопрос о возможности аренды летных машин у некоторых белорусских бизнесменов и выкрашивании модели в цвета белорусского флага.

«Славкалий» строит Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любанском районе в 150 км от Минска. Вертолетная площадка была оборудована недалеко от строящегося комбината еще в 2015 году во время первого визита Александра Лукашенко.

Вертолетная площадка спроектирована и на даче Гуцериева под Минском.

В начале 2018 года бизнесмен подумывал купить себе квартиру в Минске. «До дачи ехать час. А бывает времени в обрез. В гостинице же не очень комфортно», — говорил он тогда.

Несколько лет назад российский миллиардер построил терминал для бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск. Там он размещал пару своих самолетов.


Михаил Гуцериев оставил без комментариев информацию о приобретении вертолета в Беларуси, сообщили TUT.BY в его пресс-службе.

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139, цена на который стартует от 12 млн долларов, 19 февраля прибыл в Минск и сделал круг над Острошицким городком, где находится одна из резиденций Лукашенко. Ливрея модели выкрашена в цвета белорусского флага.

Салон VIP-модели такого вертолета оборудован гарнитурой активного подавления шума, электрическими трапами, мультимедиасистемой, VIP-переговорной с системой безопасной связи. Вертолет может перевозить до 15 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в правительственном авиапарке Беларуси есть как минимум три вертолета.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупателем элитного вертолета в государственной ливрее, который прибыл в Минск 19 февраля, оказалась компания «Славкалий», подконтрольная российскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более семи миллионов тонн молока произведено в Беларуси за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика