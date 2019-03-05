Не по-пацански: Анна Бонд пожаловалась на БАТЭ

"А от меня БАТЭ в соцсетях отписался. Я подумала, не по-пацански, но вам, наверное, видней! Хотя я вас всегда постила и ставила на ваш аккаунт ссылку. Иван Караичев, что скажешь?! Это правильно?!"





Специалист по РR Иван Караичев поддержал Анну.





Комментарий Бонд оставила под постом специалиста департамента по развитию БАТЭ Сергея Синкевича, который также отвечает и за официальные группы "желто-синих".





Он поделился у себя в Facebook новостью , что бренд Cabandos стал эксклюзивным партнером борисовчан в социальных сетях.







