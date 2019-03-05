Беларуска хочет выпустить беларуско-русский словарь. Поддержите ее проект

В академии креативных проектов ТМИН 2.0 появился беларуско-русский словарь для детей. Рассказываем, что собой представляет эта идея и почему за нее стоит проголосовать.







О словаре



Беларуска решила создать этот словарь, потому что ее ребенок столкнулся с трудностями изучения беларуского языка в школе. Ее дочери, видимо, было скучно на уроках, поэтому она придумала сделать учебник с картинками, который заинтересует детей.

Словарь, как утверждает автор проекта, получился лексически верным: составлять его помогали школьные учителя. Кроме того, беларуска учла все особенности детского восприятия книжек: размер и формат шрифта и так далее.



Подробнее об академии ТМИН



Академию креативных проектов ТМИН – это образовательный проект «Улья». Его цель – помочь всем желающим беларусам создать новые продукты и развить свой бизнес в сферах искусства, культуры и IT. Он состоит из нескольких этапов, о которых подробнее можно узнать здесь . Последний из них пройдет в апреле: финалист получит возможность организовать собственную краудфандинговую кампанию. А чтобы дело выгорело, его научат эксперты. Это и есть основной приз.



Так почему нужно проголосовать



Сейчас на платформе представлен 31 участник. За них проходит голосование. Оно продлится до 8 марта, а после мы узнаем имена десяти команд-победителей. Их возьмутся обучать кураторы «Улья». После этого с четким пониманием дела они запустят свои компании на крауд-ресурсе.



Если вы не отдадите свой голос за беларуску, она, конечно, сможет продвигать свой проект и без помощи экспертов. Но в случае, если вы поможете ей своим голосом, она изучит азы продвижения крауд-компании. А это значит, что возможность появления беларуско-руского словаря станет более реальной.