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Беларуска хочет выпустить беларуско-русский словарь. Поддержите ее проект

06.03.2019 18:58 — Разное | KYKY  
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В академии креативных проектов ТМИН 2.0 появился беларуско-русский словарь для детей. Рассказываем, что собой представляет эта идея и почему за нее стоит проголосовать. 



О словаре 

Беларуска решила создать этот словарь, потому что ее ребенок столкнулся с трудностями изучения беларуского языка в школе. Ее дочери, видимо, было скучно на уроках, поэтому она придумала сделать учебник с картинками, который заинтересует детей. 

Словарь, как утверждает автор проекта, получился лексически верным: составлять его помогали школьные учителя. Кроме того, беларуска учла все особенности детского восприятия книжек: размер и формат шрифта и так далее. 

Подробнее об академии ТМИН

Академию креативных проектов ТМИН – это образовательный проект «Улья». Его цель – помочь всем желающим беларусам создать новые продукты и развить свой бизнес в сферах искусства, культуры и IT. Он состоит из нескольких этапов, о которых подробнее можно узнать здесь. Последний из них пройдет в апреле: финалист получит возможность организовать собственную краудфандинговую кампанию. А чтобы дело выгорело, его научат эксперты. Это и есть основной приз.

Так почему нужно проголосовать

Сейчас на платформе представлен 31 участник. За них проходит голосование. Оно продлится до 8 марта, а после мы узнаем имена десяти команд-победителей. Их возьмутся обучать кураторы «Улья». После этого с четким пониманием дела они запустят свои компании на крауд-ресурсе. 

Если  вы не отдадите свой голос за беларуску, она, конечно, сможет продвигать свой проект и без помощи экспертов. Но в случае, если вы поможете ей своим голосом, она изучит азы продвижения крауд-компании. А это значит, что возможность появления беларуско-руского словаря станет более реальной.

 
 
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В академии креативных проектов ТМИН 2.0 появился беларуско-русский словарь для детей. Рассказываем, что собой представляет эта идея и почему за нее стоит...
 
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