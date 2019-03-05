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Порошенко сообщил о поставке на Украину турецких ударных беспилотников

06.03.2019 18:41 — Разное | Интерфакс  
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Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся на Украине, и вскоре начнутся их испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Президент также заявил, что Украина имеет право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", - сказал президент.

Он отметил, что это станет "стратегическим фактором сдерживания российского агрессора", а также позволит добавить армии новые возможности для поражения противника на значительные дальности.

"Испытания завершены. Завершены успешно", - сказал глава государства, добавив, что у Вооруженных сил появились новые возможности.

В этом контексте он напомнил о завершении разработки, испытаний и принятии на вооружение ВСУ и запуске серийного производства реактивной системы залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами калибра 300-мм и запуске в производство нового наземного противокорабельного ракетного комплекса с крылатыми ракетами (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км.

"Мы создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", - сказал П.Порошенко.

РСЗО "Ольха" - модернизированная версия советского РСЗО 9К58 "Смерч" разработана ГККБ "Луч". РЗСО "Ольха" принята на вооружение ВСУ осенью 2018 года. Поставка серийных машин в ВСУ намечена на середину 2019 года.

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. По данным разработчика, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены на первое полугодие 2019 года.

Как сообщалось, 4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Республику Турция президент П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве беспилотных авиационных комплексов.

12 января 2019г украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2

По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя подписание договора.

 
 
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Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся на Украине, и вскоре начнутся их...
 
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