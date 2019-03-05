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Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»
Новости Беларуси. Перспективы развития белорусского АПК. Чего ждать от новой директивы о развитии села? Разговор с заместителем министра сельского хозяйства Аллой Ломакиной в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием»
Екатерина Жилянина, СТВ:
Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием, широкий ассортимент в магазинах. Сегодня уже никого не удивляет растущий экспорт.
Какие основные направления дальнейшего развития агропромышленного комплекса? Это прежде всего достижение экономически целесообразных объемов производства исходя из имеющегося потенциала Республики Беларусь. Прежде всего – природного потенциала, тех производственных мощностей, которые созданы сегодня в республике и, естественно, технологических резервов, которые сегодня у нас в достаточной мере есть в агропромышленном комплексе.
В чем еще особенность этой директивы? Она определила целевые задачи для руководителей всех уровней управления, начиная от правительства и заканчивая руководителями организаций и трудовыми коллективами.
О том, от чего зависят цены на продукты
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
Что хотелось бы сказать: Международная сельскохозяйственная продовольственная организация Объединенных Наций (ФАО) отнесла Республику Беларусь к первой группе стран с доступным уровнем и достаточным уровнем обеспеченности продовольствием. Это, собственно говоря, уже говорит о многом.
Мы значительно отличаемся от наших ближайших соседей. У нас практически на все основные группы продовольствия цены значительно ниже, чем у наших соседей.
Что касается цен, мы зависимы сегодня от энергетических ресурсов. Мы сегодня работаем в зоне критического земледелия и не застрахованы от погодных сюрпризов. Что, собственно говоря, нам подтвердил 2018 год, когда у нас недополучено более миллиона тонн зерна. Отсюда проблемы в животноводстве: вынуждены закупать зерно, вынуждены закупать белковую составляющую. Соответственно, это удорожает затратную часть производства продукции. И отсюда, естественно, производитель не может удерживать эти цены на том уровне, на котором хотелось бы населению.
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
Эта тенденция характерна не только для Республики Беларусь. Эта тенденция, собственно говоря, в мире.
Я говорила о достаточно значительных технологических резервах, которые сегодня есть у нашего производителя. Но я думаю, что мы поэтапно будем идти для того, чтобы их использовать. А это позволит снизить себестоимость производимой продукции, соответственно, стабилизировать ценовую ситуацию.
Органическая продукция в Беларуси: быть или не быть?
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
В основном это ниша, я думаю, крестьянских и фермерских хозяйств, которые должны ее занять и производить этот экологически чистый продукт. Сегодня уже 15 фермерских хозяйств имеют сертификат Европейского союза на производство этой экологической продукции.
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
«Очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств»
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
И имеют особые, свои льготы. Сегодня, если образовывается крестьянско-фермерское хозяйство, оно на три года освобождается от уплаты налогов. Для средних таких (с численностью до 15 человек работающих) крестьянских фермерских хозяйств сегодня дана возможность ведения упрощенного бухгалтерского учета.
В перспективе очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств. Конечно, мы проработаем этот вопрос, будем обсуждать с общественностью. Может быть, применим мировую практику, где для таких маленьких семейных фермерских хозяйств применяются фиксированные налоговые ставки без необходимости ведения вообще какого-либо учета.
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
Екатерина Жилянина:
Алла Ломакина:
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Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»
Новости Беларуси. Перспективы развития белорусского АПК. Чего ждать от новой директивы о развитии села? Разговор с заместителем министра сельского хозяйства...
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