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В Кобрине задержали серийного вора благодаря ДНК-следу

06.03.2019 19:33 — Разное | Аргументы и факты  
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В Кобрине задержали серийного вора благодаря ДНК-следу
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Как стало известно, в конце 2018 года на территории Кобринского и Дрогичинского районов были совершены серии краж. В частности, злоумышленник проникал в дома, автомобили и похищал имущество: обувь, одежду, деньги, алкогольные напитки.

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Как сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна КОТОК, в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что ко всем указанным эпизодам причастен один и тот же человек. Это удалось установить исходя из проведенного анализа ДНК, следы которой оставил после себя злоумышленник.

Правоохранители вычислили, что кражи совершал 49-летний житель Кобрина. В 2018 году он вернулся из России из мест лишения свободы и после этого взялся за старое. Оперативники установили не менее семи эпизодов противоправной деятельности мужчины.

В отношении 49-летнего жителя Кобрина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»). Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

 
 
Ссылка на источник 49
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В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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