Словенская биатлонистка чуть не застрелила судью во время тренировки в Эстерсунде

Одна из словенских биатлонисток едва не устроила несчастный случай во время тренировки на чемпионате мира в Эстерсунде, сообщает «Спорт-Экспресс» с ссылкой на Expressen .

Спортсменка производила стрельбу в то время, когда на стрельбище находился судья. Он менял мишени, чего не заметила словенка. Судью спасло то, что он находился не у той установки, стрельбу по которой вела спортсменка.

По правилам перед заменой мишеней судьи дают сигнал, после чего биатлонисты прекращают стрельбу. Тренировка продолжается после свистка.

NRK сообщает, что словенка получила предупреждение. Также об инциденте были проинформированы все представители команд.