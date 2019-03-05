В Швеции смешанной эстафетой стартует Чемпионат мира по биатлону-2019

7 марта в шведском Эстерсунде стартует соревновательная программа Чемпионата мира по биатлону-2019. Биатлонисты будут выявлять лучшего в смешанной эстафете.

За сборную Беларуси выступят Динара Алимбекова, Елена Кручинчина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Наша команда стартует под номером 15. Гонка начнется в 18.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Отметим, что тренеры решили не выставлять на первую гонку лидера команды Ирину Кривко. Также по сравнению с «бронзовой» смешанной эстафетой на чемпионате Европы в «Раубичах» отсутствуют Роман Елетнов, который заболел накануне первенства, а также Анна Сола.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта. За это время будут разыграны 12 комплектов наград. В минувшем сезоне мировой форум не проводился, так как главным стартом были Олимпийские игры. В 2017 году на Чемпионате мира наши биатлонисты завоевали одну награду. Только вернувшаяся из декретного отпуска Дарья Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования.

Расписание Чемпионата мира по биатлону-2019: