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В Швеции смешанной эстафетой стартует Чемпионат мира по биатлону-2019

06.03.2019 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Швеции смешанной эстафетой стартует Чемпионат мира по биатлону-2019
Белорусская федерация биатлона

7 марта в шведском Эстерсунде стартует соревновательная программа Чемпионата мира по биатлону-2019. Биатлонисты будут выявлять лучшего в смешанной эстафете.

В Швеции смешанной эстафетой стартует Чемпионат мира по биатлону-2019 Тренеры назвали состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по биатлону-2019

За сборную Беларуси выступят Динара Алимбекова, Елена Кручинчина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Наша команда стартует под номером 15. Гонка начнется в 18.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Отметим, что тренеры решили не выставлять на первую гонку лидера команды Ирину Кривко. Также по сравнению с «бронзовой» смешанной эстафетой на чемпионате Европы в «Раубичах» отсутствуют Роман Елетнов, который заболел накануне первенства, а также Анна Сола.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта. За это время будут разыграны 12 комплектов наград. В минувшем сезоне мировой форум не проводился, так как главным стартом были Олимпийские игры. В 2017 году на Чемпионате мира наши биатлонисты завоевали одну награду. Только вернувшаяся из декретного отпуска Дарья Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования.

Расписание Чемпионата мира по биатлону-2019:

  • 7 марта (четверг), 18.15 – смешанная эстафета;
  • 8 марта (пятница), 18.15 – женский спринт;
  • 9 марта (суббота), 18.30 – мужской спринт;
  • 10 марта (воскресенье), 15.45 – женская гонка преследования;
  • 10 марта (воскресенье), 18.30 – мужская гонка преследования;
  • 12 марта (вторник), 17.30 – женская индивидуальная гонка;
  • 13 марта (среда), 18.10 – мужская индивидуальная гонка;
  • 14 марта (четверг), 19.10 – одиночная смешанная эстафета;
  • 16 марта (суббота), 15.15 – женская эстафета;
  • 16 марта (суббота), 18.30 – мужская эстафета;
  • 17 марта (воскресенье), 15.15 – женский масс-старт;
  • 17 марта (воскресенье), 18.00 – мужской масс-старт.
 
 
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Мировой форум пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.
 
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