Сколько предприятий в Беларуси задерживают зарплаты и платят меньше минималки

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в ноябре, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдача денег ниже «минималки».





Еще у 11 организаций в декабре выявили обнаружили нарушения по суммам выплаченных зарплат — они были ниже «минималки».





Больше всего организаций, которые нарушили сроки или порядок выплаты зарплаты, в декабре выявили в Витебской области — 119. Среди них три глубокских предприятия — ОАО «Глубокский агросервис», СУП «Мерецкие» и СУП «Константинов двор», они также лидируют по задолженности по взносам в ФСЗН. Нарушения по выплате зарплаты нашли в декабре также в ОАО «Чашникский агросервис». О проблемах на этом предприятии мы уже писали.





В Витебской области среди проблемных организаций по выплате зарплаты также оказались Витебский комбинат хлебопродуктов, Витебский учебно-курсовой комбинат повышения квалификации и переподготовки кадров.





В Брестской области меньше всего организаций, в которых в декабре прошлого года нашли нарушения в выплате зарплат, — 22. Среди них — ОАО «Брестсельмаш», ООО «Промбытэнерго».









Минске нарушения по срокам выплаты зарплаты выявили в декабре в 39 организациях, в том числе на ОАО «Завод «Белпласт», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Минскдрев», ООО «Центр недвижимости «Пакодан», ОАО «Восход», ОАО «МЗОР», ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко». Нарушения в сроках выплаты денег при увольнении работников нашли в декабре в ЖЭУ № 2 Октябрьского района и ЖЭУ № 2 Центрального района.





Среди предприятий, на которых в декабре обнаружили выплаты зарплат ниже «минималки», оказались в том числе ЗАО «Доброном», «Сморгонское МПМК-165».





В департаменте госинспекции труда Минтруда уточняют, что за 2018 год было 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты. «За выявленные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 2020 нанимателей и 2000 должностных лица нанимателей на сумму 695,3 тысячи рублей», — рассказывают в департаменте.





За прошлый год также нашли 197 фактов выплаты зарплаты ниже минималки. «За допущенные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 155 должностных лиц нанимателей на сумму 10,5 тысячи рублей», — пояснили в департаменте госинспекции труда Минтруда.



