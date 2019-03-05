Пассажир легковушки, которая врезалась в две фуры на М1 в Толочинском районе, умер в больнице

Пассажир легкового автомобиля, врезавшегося в два грузовика вблизи деревни Большое Высокое Толочинского района, умер в больнице. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



Фото: ГАИ Витебска

Напомним, авария произошла 1 марта, около 08.40. 32-летний водитель Chrysler Voyager двигался по трассе Брест — Минск — граница РФ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурами Volvo и Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель Chrysler от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Три пассажира легковушки с различными травмами были доставлены в больницу, где один из них через несколько дней скончался.



Фото: ГАИ Витебска

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

С целью установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399−80−44 (круглосуточно).