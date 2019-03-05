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Пассажир легковушки, которая врезалась в две фуры на М1 в Толочинском районе, умер в больнице
Пассажир легкового автомобиля, врезавшегося в два грузовика вблизи деревни Большое Высокое Толочинского района, умер в больнице. Об этом
Напомним, авария произошла 1 марта, около 08.40. 32-летний водитель Chrysler Voyager двигался по трассе Брест — Минск — граница РФ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где
В результате ДТП водитель Chrysler от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Три пассажира легковушки с различными травмами были доставлены в больницу, где один из них через несколько дней скончался.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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Напомним, авария произошла 1 марта, около 08.35, на 540-м километре трассы.
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