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Пассажир легковушки, которая врезалась в две фуры на М1 в Толочинском районе, умер в больнице

06.03.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Пассажир легкового автомобиля, врезавшегося в два грузовика вблизи деревни Большое Высокое Толочинского района, умер в больнице. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.


Фото: ГАИ Витебска

Напомним, авария произошла 1 марта, около 08.40. 32-летний водитель Chrysler Voyager двигался по трассе Брест — Минск — граница РФ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурами Volvo и Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель Chrysler от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Три пассажира легковушки с различными травмами были доставлены в больницу, где один из них через несколько дней скончался.


Фото: ГАИ Витебска

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

С целью установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399−80−44 (круглосуточно).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Напомним, авария произошла 1 марта, около 08.35, на 540-м километре трассы.
 
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