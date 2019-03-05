14-летние футболисты брестского «Динамо» сыграют со сверстниками испанских «Атлетико» и «Реала»

Команда академии брестского «Динамо», составленная из футболистов не старше 2005 года рождения, в конце марта отправится в Испанию, где проведет два товарищеских матча против мадридских команд, сообщает официальный сайт ФК «Динамо-Брест».



Фото: dynamo-brest.by

25 марта состоится поединок против «Атлетико», 27-го — против «Реала».

Прямые трансляции игр можно увидеть на официальном YouTube-канале «Динамо-Брест».

Проведение этих матчей стало возможным благодаря партнерам брестского «Динамо» в ОАЭ.

Выступления молодежных команд клуба на международной арене продолжатся в апреле. Воспитанников брестского «Динамо» ждет участие в турнире в Шотландии.