В МИД РФ заявляют о незаинтересованности Запада в укреплении конвенции о запрете химоружия

США не заинтересованы в укреплении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил "Интерфаксу" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Становится всё более очевидным, что ни США, ни следующие их диктату страны Запада не заинтересованы в реальном укреплении КЗХО", - заявил он.

По его словам, это следует из отказа ОЗХО включить в список запрещенных веществ все пять семейств вещества "Новичок", а не только те, которые, по данным британских властей, были применены в инциденте в Солсбери.

В.Ермаков представлял Россию на заседании германо-российской рабочей подгруппы по нераспространению оружия массового поражения и контролю над вооружением, оно прошло накануне в МИД ФРГ.

Полностью интервью с В.Ермаковым будет опубликовано на сайте www.interfax.ru