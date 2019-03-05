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Россия держит двери открытыми для возвращения к ДРСМД - МИД РФ

06.03.2019 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Россия держит открытыми двери для возвращения к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считая при этом отказ Вашингтона от договора безответственным, заявил "Интерфаксу" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Мы по-прежнему оставляем двери открытыми для возвращения к полноформатному выполнению ДРСМД всеми его сторонами в случае готовности США отказаться от своего деструктивного курса и заняться поиском взаимоприемлемых решений", - заявил в среду В.Ермаков.

По его словам, Вашингтон для выхода их договора задействовал соответствующую норму статьи XV ДРСМД.

"Убеждены, что это абсолютно безответственный и крайне опасный с точки зрения поддержаний стратегической стабильности и международной безопасности шаг", - сказал представитель МИД.

В.Ермаков представлял Россию на заседании германо-российской рабочей подгруппы по нераспространению оружия массового поражения и контролю над вооружением, оно прошло накануне в МИД ФРГ.

 
 
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Россия держит открытыми двери для возвращения к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считая при этом отказ Вашингтона от договора...
 
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