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В Минске пройдет женский забег "Beauty Run"
8 марта, в Международный женский день, Белорусская федерация легкой атлетики традиционно предлагает отметить праздник по-спортивному и принять участие в самом красивом женском забеге "Beauty Run".
"В этом году у нас вновь рекорд! Лимит участниц был увеличен до пяти тысяч, и регистрация уже закрылась! Дистанции остаются прежними: 2км и 5км", - сообщили онию
По доброй сложившейся традиции место старта расположено в самом сердце столицы: девушки побегут на проспекте Независимости, недалеко от зданий Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета и главного корпуса Белорусского государственного университета. Время старта - 12:00.
Каждая финишировавшая участница получит красивую и заслуженную медаль и цветок. Те, кто сумеют попасть в топ-3 на каждой из дистанций, получат денежное вознаграждение (на 2км - Br200, Br150, Br100; на 5км - Br500, Br300, Br200, - за 1, 2 и 3 места, соответственно), а также фирменные часы от Минского часового завода "Луч".
Также женщины могут принять участие в конкурсах в следующих номинациях: костюм "Цветочный, костюм "Экстравагантный", костюм "Национальный", костюм "Эффектный", Лучший образ, Лучший детский костюм и Лучшая команда.
Каждая участница вместе со своим нагрудным номером получит купон на скидку 15% в магазин JOMA, расположенный по адресу ул.Калиновского, 111.
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8 марта, в Международный женский день, Белорусская федерация легкой атлетики традиционно предлагает отметить праздник по-спортивному и принять участие в самом...
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