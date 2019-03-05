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В Минске пройдет женский забег "Beauty Run"

06.03.2019 19:45 — Разное | Интерфакс  
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8 марта, в Международный женский день, Белорусская федерация легкой атлетики традиционно предлагает отметить праздник по-спортивному и принять участие в самом красивом женском забеге "Beauty Run".

"В этом году у нас вновь рекорд! Лимит участниц был увеличен до пяти тысяч, и регистрация уже закрылась! Дистанции остаются прежними: 2км и 5км", - сообщили онию

По доброй сложившейся традиции место старта расположено в самом сердце столицы: девушки побегут на проспекте Независимости, недалеко от зданий Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета и главного корпуса Белорусского государственного университета. Время старта - 12:00.

В Минске пройдет женский забег "Beauty Run"
Свое участие в забеге подтвердили VIP-гости: Мария Василевич (Мисс Беларусь, Мисс мира – Европа), Наталья Стельмах (корреспондент телеканала ОНТ), Анна Любенкова (комментатор телеканала Беларусь 5), Ирина Ромбальская (телеведущая, модель), Виктория Сенкевич (заместитель председателя Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, телеведущая), Юлия Александрова (ведущая телеканала RuTV Беларусь, певица), и Екатерина Корнеенко (белорусская легкоатлетка, тренер команда Dream Team Минского полумарафона, участница чемпионата Европы 2019 года - 5-ое место).

 Каждая финишировавшая участница получит красивую и заслуженную медаль и цветок. Те, кто сумеют попасть в топ-3 на каждой из дистанций, получат денежное вознаграждение (на 2км -  Br200, Br150, Br100; на 5км -  Br500, Br300, Br200, - за 1, 2 и 3 места, соответственно), а также фирменные часы от Минского часового завода "Луч".

В Минске пройдет женский забег "Beauty Run"
 На забеге предусмотрены конкурсы. За самый лучший костюм участница получит беговой трекер от генерального партнера проекта Автоцентра на МКАД, официального дилера автомобилей бренда HAVAL.

Также женщины могут принять участие в конкурсах в следующих номинациях: костюм "Цветочный, костюм "Экстравагантный", костюм "Национальный", костюм "Эффектный", Лучший образ, Лучший детский костюм и Лучшая команда.

 Каждая участница вместе со своим нагрудным номером получит купон на скидку 15% в магазин JOMA, расположенный по адресу ул.Калиновского, 111. 

 
Теги: Новости
 
 
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