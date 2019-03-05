В двух британских университетах найдены подозрительные пакеты, проведена эвакуация

Полиция Великобритании провела эвакуацию в двух университетах в связи с сообщениями об обнаружении подозрительных пакетов, передают в среду западные СМИ.

По их данным, полиция Восточной Англии оцепила Эссекский университет и провела эвакуацию в ряде зданий на территории университетского комплекса после того, как в полицию поступил звонок об обнаружении подозрительно пакета. Отмечается, что на месте работает команда саперов.

Университет Глазго также сообщил о том, что ряд зданий университета были оцеплены, а занятия отменены после обнаружения в почтовом отделе подозрительного пакета.

Накануне британские СМИ сообщали, что три небольших самодельных взрывных устройства были обнаружены в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо".

Эти взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Данный инцидент никак не отразился на работе аэропортов и станции.