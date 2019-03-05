Власти Польши и Венгрии заявили о готовности поддержать некоторые предложенные Макроном реформы ЕС

Правительства Венгрии и Польше выразили поддержку некоторым предложениям президента Франции Эмманюэля Макрона относительно реформирования ЕС, сообщает агентство dpa.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова поддержать ту часть реформ, которая будет в интересах Польши, но не те, которые касаются вопросов цифровизации налогообложения и борьбы с налоговыми убежищами.

В свою очередь в Венгрии предложения Э.Макрона назвали началом перемен в ЕС.

"Самое время серьезно поговорить о будущем Европы", - заявил пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач.

Он отметил, что у правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть расхождения во взглядах с Э.Макроном по некоторым вопросам. Однако пресс-секретарь не уточнил, по каким именно вопросам есть отличия.

В Будапеште, однако, ранее неоднократно выступали против проектов по общеевропейскому пограничному контролю или единой политики для всех стран ЕС по беженцам и открытости границ. По мнению властей Венгрии, каждая страна самостоятельно должна принимать подобные решения.

Ранее в марте президент Франции Э.Макрон выступил с инициативой, посвященной реформам в ЕС в различных сферах.

"Мы должны реформировать нашу политику конкуренции, перестроить нашу торговую политику: подвергать санкциям или запрещать в Европе предприятия, которые наносят ущерб нашим стратегическим интересам и нашим основополагающим ценностям, таким как нормы окружающей среды, защита данных и справедливая уплата налогов; а также обеспечить в стратегической промышленности и на наших государственных рынках европейские преференции, как это делают наши американские или китайские конкуренты", - говорил французский лидер.

Его инициатива предлагает провести реформы в системе контроля на границах Шенгенской зоны, создать ведомства, нацеленные на предотвращение внешних вмешательств в выборные процессы в ЕС и в других сферах.