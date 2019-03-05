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По вине человека 1700 видов животных могут исчезнуть к 2070 году

06.03.2019 20:57 — Разное | Партизан  
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По мере того как люди расширяют использование земли, для жизнедеятельности животных остается все меньше территории. Есть риск, что к 2070 году из-за деятельности человека 1700 видов земноводных, птиц и млекопитающих окажутся на грани исчезновения, пишет Naked science.


Фото РИА Новости, Алексей Мальгавко

К таким выводам пришли экологи из Йельского университета, статья которых опубликована в журнале Nature Climate Change. В работе ученые объединили информацию о текущем географическом распределении порядка 19 400 видов по всему миру с изменениями Земли, связанными с человеческой деятельностью, и спроектировали различные пути развития. Эти потенциальные пути представляют собой ожидания специалистов относительно будущих событий в глобальном обществе, демографии и экономике.

«Результаты нашего исследования связывают эти вероятные варианты будущего с их последствиями для разнообразия видов. Наш анализ позволяет отслеживать, как политические и экономические решения через связанные с ними изменения в глобальном земном покрове приведут к сокращению ареала обитания видов во всем мире», — рассказывает сотрудник Йельского университета и один из авторов работы Уолтер Джетц (Walter Jetz).

Исследование показывает, что при сохранении тенденции в землепользовании человеком риск исчезновения около 1700 видов в последующие 50 лет, скорее всего, увеличится: животные потеряют примерно 30-50 процентов привычной территории обитания к 2070 году. Список вызывающих беспокойство видов включает 886 амфибий, 436 птиц и 376 млекопитающих.

Особую тревогу вызывают вид лягушек Oreophryne monticola в Индонезии, суданский козел (также известный как нильский личи) и две птицы семейства печниковые: Cichlocolaptes leucophrus в Бразилии и Limnornis curvirostris в Аргентине, Бразилии и Уругвае. Эти виды, по словам экологов, потеряют около половины современного географического диапазона за 50 лет. С прогнозами специалистов можно ознакомиться на сайте Map of Life.

Виды, обитающие в Центральной и Восточной Африке, Мезоамерике, Южной Америке и Юго-Восточной Азии, испытают наибольшую утрату среды обитания и повышенный риск исчезновения. Однако специалисты предостерегли от ложного предположения, что это проблема исключительно тех стран, на территории которых происходят такие процессы.

«Потери в популяциях видов могут необратимо препятствовать функционированию экосистем и качеству жизни человека. Хотя снижение биоразнообразия в отдаленных частях планеты, возможно, не оказывает непосредственного влияния на нас, ее последствия для жизнедеятельности человека могут отразиться на глобальном уровне. Эти потери зачастую обусловлены некоторыми потребностями человека, например в тропических лиственных породах, пальмовом масле или соевых бобах, что делает нас ответственными», — утверждает Джитц.


Так, вырубка леса для создания плантаций считается одной из угроз животным. Например, высокий спрос на дурианы в Китае стал причиной новой волны вырубки малайзийских лесов, а для производства дешевого пальмового масла увеличивается количество пальмовых плантаций.


 
 
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По мере того как люди расширяют использование земли, для жизнедеятельности животных остается все меньше территории. Есть риск, что к 2070 году из-за деятельности...
 
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