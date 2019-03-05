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Снова-здорово! В Осиповичах парень порезал колеса 14 автомобилей
В Осиповичах 5 марта 14 человек обратились в милицию с жалобами, что ночью кто-то порезал колеса их автомобилей. Выяснилось, что сделал это один человек. Подробности
Фото: mvd.gov.by
"Мы получили информацию, что к хулиганству могут быть причастны представители околофутбольного движения ФК «Осиповичи». Сведения подтвердились, и в течение суток сыщики установили подозреваемого – 18-летнего местного жителя. В дальнейшем выяснили, что парень является не только ультрас, но и активным распространителем нацистских идей", – рассказали в ГУБОПиК МВД.
Парня задержали Он пояснил, что накануне распивал спиртное в компании единомышленников, а затем совершил хулиганство.
Подозреваемый находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ГУБОПиК МВД пояснили, что юноша неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов.
К слову, с начала года 25 человек понесли наказание за подобные нарушения. Борцы с оргпреступностью прогнозируют, что противоправная активность представителей околофутбольного движения будет лишь возрастать.
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В Осиповичах 5 марта 14 человек обратились в милицию с жалобами, что ночью кто-то порезал колеса их автомобилей. Выяснилось, что сделал это один человек....
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