Снова-здорово! В Осиповичах парень порезал колеса 14 автомобилей

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"Мы получили информацию, что к хулиганству могут быть причастны представители околофутбольного движения ФК «Осиповичи». Сведения подтвердились, и в течение суток сыщики установили подозреваемого – 18-летнего местного жителя. В дальнейшем выяснили, что парень является не только ультрас, но и активным распространителем нацистских идей", – рассказали в ГУБОПиК МВД.





Парня задержали Он пояснил, что накануне распивал спиртное в компании единомышленников, а затем совершил хулиганство.





Подозреваемый находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





В ГУБОПиК МВД пояснили, что юноша неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов.

К слову, с начала года 25 человек понесли наказание за подобные нарушения. Борцы с оргпреступностью прогнозируют, что противоправная активность представителей околофутбольного движения будет лишь возрастать.



