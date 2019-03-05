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Деньги Януковича заблокировали в Швейцарии

06.03.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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В Швейцарии остаются заблокированными около 145 млн швейцарских франков Януковича и Ко. Большая часть денег клана беглого экс-президента Виктора Януковича заблокирована не в ЕС, а в Швейцарии, пишет Deutsche Welle.


dw.com

В этой стране заблокированы активы лиц из окружения Януковича на сумму около 145 млн швейцарских франков, сообщили изданию в Федеральном ведомстве юстиции страны.

Наибольшая сумма принадлежит Юрию Иванющенко - 72 млн франков. Также в швейцарском списке фигурирует "регионал" Александр Ефремов.


DW объясняет, что в отличие от ЕС, разморозить активы в Швейцарии значительно сложнее. В стране вместо политических санкционных списков применяют специальный закон. На его основании правительство ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на "необходимость обеспечения международного правового сотрудничества".

Швейцария сотрудничает сейчас с Украиной на основании девяти запросов о правовой помощи.

"В списке лиц, продленном 28 февраля еще на год, остаются и братья Клюевы, и Алексей Азаров и Юрий Иванющенко. В швейцарском "черном списке" на данный момент 19 украинцев, часть которых никогда не фигурировала в санкционном списке ЕС", - отмечает издание.

По данным, приводимым DW, в ЕС почти не осталось заблокированных на основании санкций денег Януковича и Ко. "Еще несколько лет назад наибольшая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 млн евро. Сегодня же, как сообщили DW в латвийской Комиссии по вопросам финансов и рынка капитала, на счетах остаются лишь около полумиллиона евро", - говорится в статье.

В ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продлили еще на год.



 
 
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В Швейцарии остаются заблокированными около 145 млн швейцарских франков Януковича и Ко. Большая часть денег клана беглого экс-президента Виктора Януковича...
 
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