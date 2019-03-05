«Неман», «Динамо-Молодечно» и «Шахтер» с побед стартовали в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Сегодня в трех городах стартовал розыгрыш плей-офф экстралиги «А» чемпионата Беларуси по хоккею.

В борьбу за Кубок президента вступили шесть команд, еще две присоединятся к ним в пятницу, 8 марта, поскольку старт серии «Юность-Минск» — Беларусь-U20 был смещен из-за участия команды Михаила Захарова в «суперсерии» с минским «Динамо».

Сегодняшние четвертьфинальные поединки оказались небогаты на голы.

«Неман» Гродно — «Лида» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

«Шахтер» Солигорск — «Металлург» Жлобин — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

В Гродно и Молодечно было заброшено всего по одной шайбе, в Солигорске — пять. Причем хозяева дважды уступали по ходу матча (0:1, 1:2), но в концовке встречи, всег за 5 секунд до сирены, горняки все же вырвали победу, реализовав большинство «5 на 3».

Четвертьфинальные серии Кубка президента продлятся до 4 побед.

7 марта в Гродно, Молодечно и Солигорске пройдут вторые матчи четвертьфинальных серий:

19.00. «Неман» — «Лида».

19.00. «Шахтер» — «Металлург».

19.00. «Динамо-Молодечно» — «Гомель».

Между тем «Юность» и Беларусь-U20 отдавали сегодня последний долг календарю регулярного чемпионата. Команда Михаила Захарова разгромила «молодежку» со счетом 7:0. Через день эти же команды начнут друг против друга четвертьфинальную серию Кубка президента.

8 марта (пятница)

17.00. «Юность» — Беларусь-U20

9 марта (суббота)

17.00. «Юность» — Беларусь-U20″.

10 марта (воскресенье)

17.00. «Лида» — «Неман».

17.00. «Металлург» — «Шахтер».

17.00. «Гомель» — «Динамо-Молодечно».

11 марта (понедельник)

19.00. «Лида» — «Неман».

19.00. «Металлург» — «Шахтер».

19.00. «Гомель» — «Динамо-Молодечно».

19.00. «Беларусь U-20» — «Юность».

12 марта (вторник)

19.00. «Беларусь U-20» — «Юность».