Дни кыргызского кино открылись в Минске фильмом по рассказу Айтматова

В Минске открылись Дни кыргызского кино, сообщает пресс-служба исполкома СНГ. Показы проходят в столичном кинотеатре «Беларусь».

Организатором Дней кино выступило посольство Кыргызстана в Беларуси при поддержке министерства культуры республики.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Кубанычбек Омуралиев отметил символичность проведения Дней кыргызского кино в кинотеатре под названием «Беларусь» и поблагодарил белорусскую сторону за содействие в развитии культурно-гуманитарных связей между странами, в том числе за поддержку в проведении мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова в 2018 году.

Посол также подчеркнул, что в рамках Дней кино будут демонстрироваться картины, удостоенные самых высоких наград на различных международных кинофестивалях.

Первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Наталья Карчевская отметила значимость вклада кыргызских режиссеров в современный мировой кинематограф и выразила уверенность в плодотворности развития белорусско-кыргызского культурного сотрудничества в будущем, чему, по ее мнению, будут способствовать в том числе Дни кыргызского кино, проходящие в белорусской столице.

В свою очередь первый заместитель председателя исполкома СНГ Виктор Гуминский поблагодарил кыргызское посольство в лице чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Кубанычбека Омуралиева за эту важную инициативу, направленную на развитие культурного сотрудничества двух стран.

По мнению Виктора Гуминского, кино является одним из самых зрелищных и всенародно любимых видов искусства, благодаря которому народы разных стран становятся ближе, лучше понимают друг друга, могут еще раз в художественной форме осмыслить свое прошлое и настоящее.

Он напомнил, что на Минском международном кинофестивале «Лістапад» специальным призом исполкома СНГ за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами трижды награждались творческие коллективы из Кыргызстана за создание таких фильмов, как «Похититель света», «Небесное кочевье» и «Завещание отца». «Каждая из этих кинолент наполнена любовью к родной земле, уважением национальных традиций и семейных ценностей. Знакомит зрителя с живописной природой Кыргызстана, особенным бытом его коренного населения и, главное, побуждает задуматься над важными вопросами смысла жизни и человеческих отношений, чести и долга», – сказал первый зампред исполкома Содружества.

Дни кыргызского кино открылись фильмом «Красное яблоко» режиссера Толомуша Океева, снятым по рассказу Чингиза Айтматова , 90-летие со дня рождения которого страны СНГ отмечали в 2018 году.

«В связи с этой датой было принято заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств, в котором отмечено, что Чингиз Айтматов останется в истории литературы и культуры писателем планетарного масштаба, преодолевшим национальные границы и покорившим своим талантом всех, кто хотя бы раз соприкасался с его творчеством», – отметил Виктор Гуминский.

Дни кыргызского кино в Республике Беларусь продолжатся картиной «Кентавр» режиссера Актана Арыма Кубата, которая будет показана 5 марта. Завершится мероприятие 6 марта лентой «Ночная авария» Темира Бирназарова. Вход на показы свободный.