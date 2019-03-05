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Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10
Авторы известного западного техноресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек»
В PhoneArena уточнили, что их изображения смартфона основаны на предварительной информации и пока не представляют окончательный дизайн гаджета.
Вместе с тем обозреватели ресурса предполагают, что Galaxy Note 10 оснастят основной камерой из четырех модулей, аналогичной использующейся в Galaxy S10 5G. Возможно, разрешение фотомодулей составит 12 Мп + 12 Мп (телефото, двукратный зум) + 16 Мп (суперширокоугольный). Четвертый модуль — 3D-сенсор для определения глубины объектов в кадре.
Скорее всего, Samsung Galaxy Note 10 также получит сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в овальной «дыре» в 6,66-дюймовом экране на манер Galaxy S10+. В дисплей также наверняка встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Более точные технические характеристики аппарата пока не называются, но по аналогии с прошлыми моделями можно предположить, что «железо» Galaxy Note 10 будет сопоставимо с тем, что используется в недавно анонсированных Galaxy S10. Анонс Galaxy Note 10, вероятно, состоится не раньше конца лета.
Ниже — цены текущих флагманских смартфонов Samsung:
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Анонс аппарата, вероятно, состоится не раньше конца лета.
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