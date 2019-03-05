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Роспотребнадзор рекомендует покупать цветы с сухим стеблем, полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками

06.03.2019 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Роспотребнадзор по Петербургу рекомендует горожанам покупать свежие цветы и соблюдать условия их хранения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, покупателю стоит обратить внимание на стебель - он не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов и, в частности, роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа".

"Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что еще одним важным показателем стойкости цветов является степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы.

"Эластичность лепестков - один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении", - говорится в сообщении.

Лучший способ сохранить живые цветы - это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды. Следует также исключить перепады температур и, купив цветы, не вносить их сразу в дом, а оставить на некоторое время в тамбуре или на балконе. По дороге растения должны быть укрыты от ветра и снега.

"Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или "размочалить", - рассказывают специалисты ведомства.

Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.

 
 
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Роспотребнадзор по Петербургу рекомендует горожанам покупать свежие цветы и соблюдать условия их хранения. Как сообщает пресс-служба ведомства, покупателю стоит...
 
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