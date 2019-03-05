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Павел Латушко возглавил "Купаловский" театр
Национальный академический театр им Я.Купалы обзавелся новым руководителем. Генеральным директором "Купаловского" стал Павел Латушко, сообщили в театре.
В среду, 6 марта, нового руководителя коллективу представил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он подчеркнул, что П.Латушко вместе с Николаем Пинигиным принимал участие в разработке новой стратегии развития Национального академического театра имени Я.Купалы. Она оказалась очень удачной: Купаловский театр является лидером среди театров Беларуси.
П.Латушко родился 10 февраля 1973 года в Минске. В 1995 году он закончил юридический факультет БГУ, в 1996 году – факультет переподготовки Минского государственного лингвистического университета.
Среди должностей, которые занимал П.Латушко – министр культуры Беларуси, посол Беларуси в Польше, Франции, Испании, Португалии, Монако. Является постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО и ЮНСПИ.
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Национальный академический театр им Я.Купалы обзавелся новым руководителем. Генеральным директором "Купаловского" стал Павел Латушко, сообщили в театре.
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