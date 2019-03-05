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«Он даст новое видение зрителям»: в Беларуси снимут индийский боевик
Новости Беларуси. Что такое белорусский Болливуд? Узнаем скоро, когда на «Беларусьфильме» снимут индийский боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая договоренность достигнута. Продюсером картины будет известный актер из Болливуда. Нилеш Сахай знаком зрителям по роли в криминальной драме «Ангел». Он прилетел в Минск посмотреть павильоны киностудии.
Съемки начнутся летом-2019. Кроме белорусских и индийских кинематографистов, участие примут также специалисты из Великобритании, России и Польши.
Нилеш Сахай, кинопродюсер, актер (Индия):
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Съемки картины, кроме Минска, будут вестись в Мумбаи. Работу над фильмом планируется закончить к концу года.
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Новости Беларуси. Что такое белорусский Болливуд? Узнаем скоро, когда на «Беларусьфильме» снимут индийский боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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