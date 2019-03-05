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Директором Купаловского театра стал Павел Латушко

06.03.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. У Купаловского новый руководитель. Старейший и самый известный театр страны возглавил дипломат Павел Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директором Купаловского театра стал Павел Латушко

До недавнего времени посол Беларуси во Франции реализовал массу проектов, благодаря которым белорусское искусство громче зазвучало за рубежом. Потому можно сказать: театралы восприняли новость с воодушевлением. В том, что Павел Латушко и деятели культуры будут говорить на одном языке, сомнений нет. Ведь в свое время он занимал должность министра культуры.

Директором Купаловского театра стал Павел Латушко

Кроме того, нового директора театра и коллектив Купаловского объединяет любовь к белорусскому языку. Театр даже в самых смелых и современных постановках остается приверженным традициям.

Директором Купаловского театра стал Павел Латушко
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. У Купаловского новый руководитель. Старейший и самый известный театр страны возглавил дипломат Павел Латушко, сообщили в программе Новости «24...
 
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