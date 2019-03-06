«Пари Сен-Жермен» подарил «Манчестер Юнайтед» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «Пари Сен-Жермен» (0:2) выиграл в ответной встрече (3:1) и пробился в четвертьфинал турнира. Все три гола «МЮ» забил после ошибок соперника.



Лукаку открыл счет уже на второй минуте матча. А на 31-й минуте оформил дубль. Фото: Reuters



















Уже на второй минуте ошибка парижан привела к выходу Лукаку один на один с Буффоном и голу — 0:1.

Футболисты «ПСЖ» быстро пришли в себя и практически сразу сравняли счет. С передачи Мбаппе забил Бернат — 1:1.

После этого хозяева создали еще несколько возможностей забить, но упустили ряд возможностей, а «Манчестер Юнайтед» вновь воспользовался подарком парижан. После не самого сложного удара Рэшфорд издали Буффон не смог зафиксировать мяч и подоспевший на добивание Лукаку оформил дубль — 1:2.

Второй тайм также проходил под диктовку «ПСЖ», но парижане транжирили моменты, оставляя гостям шанс, за что и были наказаны в добавленное время. После дальнего удара Дагота мяч попал в руку Кимпембе. Дамир Скомина решил посмотреть повтор и назначил пенальти, который на 94-й минуте реализовал Маркус Рэшфорд — 1:3.

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Дани Алвес (Кавани, 90), Ди Мария, Верратти, Керер (Паредес, 70), Дракслер (Менье, 70), Бернат, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи (Диогу Далот, 36), Линделеф, Шоу, Смоллинг, Мактомини, Фред, Перейра (Чонг, 80), Янг (Гринвуд, 87), Лукаку, Рэшфорд.

В другом матче дня «Порту» после поражения в первом матче от «Ромы» (1:2) смог выиграть дома в дополнительное время — 3:1. Примечательно, что решающий гол был забит с пенальти под конец овертайма после использования VAR.

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао (Макси Перейра, 103), Пепе, Отавио (Эрнани, 94), Эррера, Корона (Браими, 69), Данилу Перейра, Марега, Соарес (Фернандо, 78).

«Рома»: Ольсен, Манолас, Жезус, Коларов, Маркано (Кристанте, 76), Дзаньоло, Нзонзи, Перотти, де Росси (Пеллегрини, 45; Шик, 96), Карсдорп (Флоренци, 55), Джеко.

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SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.