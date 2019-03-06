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«Все люди минчане». Вот какой мультфильм сняли про Минск
Появился мультфильм о Минске. Это продолжение проекта «Минские историйки», автор которого — писатель Михаил Володин.
Книга «Наш старый добрый Вавилон. Прогулка по городу в Минских историйках» вышла в печать в 2014 году.
Ее автор — Михаил Володин, который ведет блог на сайте агентства «Твоя столица» и группе в соцсетях. Литературный путеводитель, который, по словам автора, воссоздает настоящую и немного вымышленную историю Минска.
Михаил Володин сообщил на своей странице на
Автор «историек» не отрицает, что многие из них основаны на мифах. Некоторые он создает сам.
— Иногда надо заставить себя полюбить свой город и искать в нем реальные моменты, которые делают его особенным. В начале 90-х я поехал в Нью-Йорк на двухнедельные бизнес-курсы. В группе было десять человек, у восьми предки приехали в Америку из Беларуси, а четыре и вообще имели минские корни. Вот я и придумал замечательную формулу: все люди в мире минчане, —
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Появился мультфильм о Минске. Это продолжение проекта «Минские историйки», автор которого — писатель Михаил Володин.
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