«Все люди минчане». Вот какой мультфильм сняли про Минск

Книга «Наш старый добрый Вавилон. Прогулка по городу в Минских историйках» вышла в печать в 2014 году.





Ее автор — Михаил Володин, который ведет блог на сайте агентства «Твоя столица» и группе в соцсетях. Литературный путеводитель, который, по словам автора, воссоздает настоящую и немного вымышленную историю Минска





Facebook , что сайт «Минских историек» обновился, а кроме того, по ним вышел мультфильм. Михаил Володин сообщил на своей странице на, что сайт «Минских историек» обновился, а кроме того, по ним вышел мультфильм.





Автор «историек» не отрицает, что многие из них основаны на мифах. Некоторые он создает сам.





рассказывал TUT.BY Михаил Володин. — Иногда надо заставить себя полюбить свой город и искать в нем реальные моменты, которые делают его особенным. В начале 90-х я поехал в Нью-Йорк на двухнедельные бизнес-курсы. В группе было десять человек, у восьми предки приехали в Америку из Беларуси, а четыре и вообще имели минские корни. Вот я и придумал замечательную формулу: все люди в мире минчане, —TUT.BY Михаил Володин.





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