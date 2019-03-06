Что известно о новом гендиректоре Купаловского театра Павле Латушко









выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости». Что еще о нем известно,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Павел Латушко весьма харизматичная личность. Родился в Минске 10 февраля 1973 года. Учился в школе № 54 (сейчас гимназия № 7), где с первого класса преподавали английский язык на углубленном уровне. Школу окончил с золотой медалью. Получил два высших образования. В 1995 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки в Минском государственном лингвистическом университете.





Первые шаги в карьере делал в Министерстве иностранных дел как атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД. С 2002 по 2008 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Польша. Для многих тогда запомнился участием в организации праздников белорусской культуры в Белостоке.





П. Латушко один из немногих дипломатов, кто публично говорит на белорусском языке.





Наибольшую известность получил будучи министром культуры. Эту должность он занял в 36 лет, став на тот момент самым молодым министром. Ведомство возглавлял с 2009 по 2012 годы. При нем приняли госпрограмму «Замки Беларуси». Открыли для посетителей Мирский замок и Несвижский дворцово-парковый комплекс. Учредили Национальную театральную премию, а Купаловский театр впервые поехал на гастроли в Лондон.





В 2012 году в интервью Юрию Козиятко, ведущему программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь», П. Латушко говорил, что он театроман:





— Я стараюсь где только возможно, где бываю посещать театр. Ежегодно, ведет график мой помощник, я подсчитал, что посещаю порядка 50 спектаклей в нашей стране.





С ноября 2012 года П. Латушко назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Французской Республике, Постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. В 2013-м он стал и послом в Испании, Португалии и Монако по совместительству. Также представлял Беларусь во Всемирной туристической организации.





П. Латушко активно занимался популяризацией белорусской культуры за границей. Один из крупнейших арт-проектов, инициированных возглавляемым им посольством, — выставка «От Лиссабона через Минск , Москву, Астану до Владивостока», которая объединила 30 художников из разных европейских стран.





В интервью газете «Культура» в январе 2019 года П. Латушко рассказывал:





— За апошнія шэсць гадоў Пасольствам Беларусі ў Францыі было арганізавана каля 200 розных культурных мерапрыемстваў, якія прайшлі ў больш як паўсотні гарадоў практычна ўсіх рэгіёнаў краіны. Гэтыя імпрэзы наведалі сотні тысяч гледачоў, якія мелі магчымасць пазнаёміцца з беларускай гісторыяй і культурай, з багаццем нашых нацыянальных здабыткаў.





Он также отмечал, что культура и экономика способны дополнять и взаимно обогащать друг друга.





— Культурная дыпламатыя — гэта той складнік, які накіраваны перш за ўсё на фармаванне ўстойлівага станоўчага іміджу дзяржавы. А ён у сваю чаргу спрыяе развіццю яе знешнепалітычных адносін у самых розных сферах, у тым ліку і эканамічнай. Культура — гэта фактар, які ў знешняй палітыцы стварае добры кантэкст, выклікае жаданне пазнаёміцца з самой дзяржавай, з яе гісторыяй і сучаснасцю, — говорил белорусский дипломат.





При нем начали проводиться белорусско-французские бизнес-форумы. Первый прошел в Минске в 2016 году. Значимость этих мероприятий П. Латушко подчеркивал в интервью агентству «Минск-Новости» в октябре 2018-го:





— Для нас это очень важное событие, потому как на него съезжаются французские бизнесмены, представители компаний. Встречи с ними — реальная возможность укрепить деловые контакты, обрести новые, обсудить вопросы, над которыми необходимо работать, чтобы добиться эффективного двустороннего сотрудничества.





При П. Латушко открылись почетные консульства Беларуси во французских городах Лионе, Бордо, Марселе, Биаррице, испанских Аликанте и Барселоне. Однако наиболее значимое событие — открытие посольства нашей страны в Мадриде.





Кстати, один из последних приемов в статусе посла П. Латушко провел в испанской столице. Событие было посвящено 100-летию создания современной белорусской дипломатической службы.





О личной жизни П. Латушко говорить не любит. Известно, что у него есть дочь и сын. С женой в разводе.





На своей личной странице в Instagram, где почти 2 000 подписчиков, в основном постит фотографии с официальных мероприятий. Однако есть снимки и личного характера.





Фото из архива агентства «Минск-Новости»











