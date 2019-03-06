Правозащитники выпустили серию альтернативных открыток к 8 марта

пишет euroradio.fm Они напоминают, что этот праздник — день солидарности женщин в борьбе за равные права и возможности,euroradio.fm

"8 марта — международный день женщин, — пишут издатели. — Но многие забыли про исторический смысл праздника... Так пусть весенние цветы напоминают, что действительно стоит обсуждать в этот день. Красота, нежность и слабость? А вот и нет! Равные возможности, права и свободы".





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