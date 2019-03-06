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Правозащитники выпустили серию альтернативных открыток к 8 марта

06.03.2019 22:29 — Разное | Партизан  
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Белорусские правозащитники выпустили "серию альтернативных открыток" к 8 марта.
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Они напоминают, что этот праздник — день солидарности женщин в борьбе за равные права и возможности, пишет euroradio.fm
"8 марта — международный день женщин, — пишут издатели. — Но многие забыли про исторический смысл праздника... Так пусть весенние цветы напоминают, что действительно стоит обсуждать в этот день. Красота, нежность и слабость? А вот и нет! Равные возможности, права и свободы".

Открытки изданы на белорусском и русском языках. Подробнее о проекте см. здесь.


 
 
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Белорусские правозащитники выпустили "серию альтернативных открыток" к 8 марта.
 
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