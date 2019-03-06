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Венесуэла заявила о высылке посла Германии

06.03.2019 22:13 — Разное | Партизан  
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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИДа республики опубликовал на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера за вмешательство во внутренние дела страны», — написал Арреаса, пишет НН.

В заявлении МИДа также говорится, что действия дипломатов, предполагающие вмешательство в вопросы «исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства», недопустимы. На то, чтобы покинуть страну, Кринеру дали 48 часов.


 
 
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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИДа республики опубликовал на своей странице в...
 
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