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Венесуэла заявила о высылке посла Германии
Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИДа республики опубликовал на своей странице в
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера за вмешательство во внутренние дела страны», — написал Арреаса,
В заявлении МИДа также говорится, что действия дипломатов, предполагающие вмешательство в вопросы «исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства», недопустимы. На то, чтобы покинуть страну, Кринеру дали 48 часов.
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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИДа республики опубликовал на своей странице в...
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