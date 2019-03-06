20 белорусок пройдут блиц-стажировки в посольствах европейских стран и международных организациях

По словам главы представительства Андреа Викторин, идея реализовать проект в Беларуси принадлежит послам Швеции, Великобритании, США и ЕС. «Когда я только приехала в Беларусь (в 2015 году. — БелаПАН), я презентовала эту идею Марианне Щеткиной (на тот момент министр труда и социальной защиты. — БелаПАН), но, видимо, тогда момент был неподходящий. Позже мы обсуждали эту идею с послом Великобритании, и вот сейчас мы ее реализуем. Надеюсь, что это станет доброй традицией в Беларуси и мы убедим белорусские власти, что такая практика необходима», — сказала Викторин.





Она отметила, что на ее родине, в Германии, блиц-стажировки для молодежи имеют давнюю традицию, а приглашение на такие стажировки девушек — «очень современный способ отпраздновать 8 Марта».





«Я иногда очень устаю от того, что накануне 8 Марта мужчины меня называют красивой, доброй и мягкой женщиной. Я не совсем мягкая, кстати. Но никто никогда не говорит про женщин, что они еще и умные», — отметила Викторин.





«Мы с коллегами решили дать молодым женщинам шанс увидеть, чем мы занимаемся, в чем суть нашей работы», — сказала дипломат.





В текущем году в проекте участвуют посольства Австрии, Нидерландов, Швеции, США, Великобритании, Индии, Пакистана, представительства ООН, ЮНИСЕФ, Международной финансовой корпорации, Всемирного банка и др.





Стажировки под названием Job Shadowing (с английского job — «работа», shadow — «тень») пройдут в марте-апреле. Девушкам 18−24 лет дается возможность провести один полный рабочий день с профессионалом в сфере международных отношений, бизнеса и др., «чтобы понять, почему его/ее работа стоит того, чтобы ее делать, как делать ее хорошо и подходит ли такой профессиональный выбор» стажирующимся.



