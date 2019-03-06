ООН: незаконный оборот человеческих органов составляет 600 млн долларов в год

Такую статистику сотрудники международной организации привели на проходящем в Гватемале региональном конгресса по проблемам торговли людьми и человеческими органами.





По итогам встреч планируется принять меры по противодействию торговле человеческими органами. Власти стран региона договорились совместно работать в этом направлении, передает ТАСС. Помимо Гватемалы в конгрессе также участвуют Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика и Сальвадор.





Отмечается, что в связи с географическим положением и экономической ситуацией Гватемала является страной, в которой активно действуют международные преступные сети по торговле людьми.









Согласно данным секретариата Гватемалы по проблемам сексуального насилия, эксплуатации и торговли людьми, в прошлом году власти страны получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людей, 274 жалобы на торговлю людьми, 10 тысяч 811 сообщений о сексуальном насилии.





Конгресс проходит в Гватемале 5 и 6 марта.











