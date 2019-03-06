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ООН: незаконный оборот человеческих органов составляет 600 млн долларов в год

06.03.2019 22:03 — Разное | Партизан  
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Объем незаконных сделок с человеческими органами составляет примерно 600 миллионов долларов в год, сообщает гватемальская газета Diario de Centro America со ссылкой на управление ООН по наркотикам и преступности.

 Такую статистику сотрудники международной организации привели на проходящем в Гватемале региональном конгресса по проблемам торговли людьми и человеческими органами.

По итогам встреч планируется принять меры по противодействию торговле человеческими органами. Власти стран региона договорились совместно работать в этом направлении, передает ТАСС. Помимо Гватемалы в конгрессе также участвуют Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика и Сальвадор.

Отмечается, что в связи с географическим положением и экономической ситуацией Гватемала является страной, в которой активно действуют международные преступные сети по торговле людьми.


Согласно данным секретариата Гватемалы по проблемам сексуального насилия, эксплуатации и торговли людьми, в прошлом году власти страны получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людей, 274 жалобы на торговлю людьми, 10 тысяч 811 сообщений о сексуальном насилии.

Конгресс проходит в Гватемале 5 и 6 марта.




 
 
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Объем незаконных сделок с человеческими органами составляет примерно 600 миллионов долларов в год, сообщает гватемальская газета Diario de Centro America со ссылкой на...
 
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