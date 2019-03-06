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7 марта пройдёт финал национального отбора на "Евровидение-2019"
В нём выступят 10 исполнителей:
Зена, Майкл Соул, Napoli, Aura, Ева Коган, Алёна Горбачёва, КейСи, Имагбе Эммануэль Имагосакуа, "ПРОвокация" и Себастьян Роас. Прямая трансляция — на телеканале "Беларусь 1", начало в 22:00,
На прослушивание, которое прошло в Минске 4 февраля, было подано 113 заявок (15 — из зарубежья), но не все музыканты появились на Макаенка, 9. За ним можно было следить в прямом эфире. В результате были отобраны десять финалистов. Среди них не только белорусы, но и представители Швеции и Нигерии.
В этом году международный конкурс песни пройдёт в Тель-Авиве (14-18 мая).
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В нём выступят 10 исполнителей:
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