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7 марта пройдёт финал национального отбора на "Евровидение-2019"

06.03.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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В нём выступят 10 исполнителей:

Зена, Майкл Соул, Napoli, Aura, Ева Коган, Алёна Горбачёва, КейСи, Имагбе Эммануэль Имагосакуа, "ПРОвокация" и Себастьян Роас. Прямая трансляция — на телеканале "Беларусь 1", начало в 22:00, сообщает Еврорадио.

На прослушивание, которое прошло в Минске 4 февраля, было подано 113 заявок (15 — из зарубежья), но не все музыканты появились на Макаенка, 9. За ним можно было следить в прямом эфире. В результате были отобраны десять финалистов. Среди них не только белорусы, но и представители Швеции и Нигерии.

В этом году международный конкурс песни пройдёт в Тель-Авиве (14-18 мая).


 
Теги: Минск
 
 
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