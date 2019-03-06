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"Пошел на...!" Арбитр КХЛ Николай Акузовский нагрубил в лицо вратарю "Спартака" Юлиусу Гудачеку

06.03.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Юлиус Гудачек пытался доказать судье, что питерцы забросили решающую шайбу после того, как их нападающий Ярко Коскиранта нарушил правила, рубанув по клюшке защитника "красно-белых" Ярослава Дыбленко.

По губам Акузовского можно прочитать, как он посылает Гудачека на три буквы, после чего демонстративно разворачивается и отъезжает от словака.


 
 
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Юлиус Гудачек пытался доказать судье, что питерцы забросили решающую шайбу после того, как их нападающий Ярко Коскиранта нарушил правила, рубанув по клюшке...
 
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