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Не вернулся с работы. В Гомеле уже неделю ищут пропавшего при странных обстоятельствах мужчину
В Гомеле и Ветке вот уже 7 дней ищут пропавшего 32-летнего Николая Минова. Мужчина не вернулся с работы домой, где его ждут жена и трое детей.
Николай работал на предприятии «Добрая хрюшка». После окончания смены сел в автобус на остановке в деревне Большевик, но домой в агрогородок Даниловичи Ветковского района так и не вернулся.
— Последний раз мы созвонились примерно в 18.40, он сказал, что стоит на остановке на Большевике, ждет автобус. В 19.20 приехал автобус, но Николай домой не пришел. Я начала звонить ему, вызов шел, но трубку он не поднимал. Очевидцы видели, что он ехал в автобусе, но вышел на одну остановку раньше, в деревне Первомайск. Возле этой остановки и был найден его мобильный, — рассказывает супруга пропавшего мужчины Татьяна. Женщина добавляет, что Николай спиртным не злоупотреблял и никогда раньше не исчезал.
Родные пропавшего мужчины просят тех, кто что-то знает о его местонахождении, позвонить по телефонам в любое время. +375 29 133-94-33, +375 29 126-08-77, +375 29 318-42-19.
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В Гомеле и Ветке вот уже 7 дней ищут пропавшего 32-летнего Николая Минова. Мужчина не вернулся с работы домой, где его ждут жена и трое детей.
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