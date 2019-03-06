Не вернулся с работы. В Гомеле уже неделю ищут пропавшего при странных обстоятельствах мужчину









Николай работал на предприятии «Добрая хрюшка». После окончания смены сел в автобус на остановке в деревне Большевик, но домой в агрогородок Даниловичи Ветковского района так и не вернулся.





— Последний раз мы созвонились примерно в 18.40, он сказал, что стоит на остановке на Большевике, ждет автобус. В 19.20 приехал автобус, но Николай домой не пришел. Я начала звонить ему, вызов шел, но трубку он не поднимал. Очевидцы видели, что он ехал в автобусе, но вышел на одну остановку раньше, в деревне Первомайск. Возле этой остановки и был найден его мобильный, — рассказывает супруга пропавшего мужчины Татьяна. Женщина добавляет, что Николай спиртным не злоупотреблял и никогда раньше не исчезал.





Родные пропавшего мужчины просят тех, кто что-то знает о его местонахождении, позвонить по телефонам в любое время. +375 29 133-94-33, +375 29 126-08-77, +375 29 318-42-19.



