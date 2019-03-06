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В Кобрине вора вычислили по ДНК-следу
В конце прошлого года на территории двух районов — Кобринского и Дрогичинского — была совершена серия краж в домах и автомобилях.
Неизвестный злоумышленник забирал деньги, одежду, обувь, алкоголь. В одном случае, когда не было что взять, он украл медный кабель, в другом — женское пальто, которое надел. О том, что действовал один и тот же человек, по генетическим характеристикам выяснили эксперты.
Как
На сегодняшний день следователям известно о 7 эпизодах краж, к которым имеет отношение задержанный мужчина. Возбуждено уголовное дело.
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В конце прошлого года на территории двух районов — Кобринского и Дрогичинского — была совершена серия краж в домах и автомобилях.
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