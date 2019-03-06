В Кобрине вора вычислили по ДНК-следу

Неизвестный злоумышленник забирал деньги, одежду, обувь, алкоголь. В одном случае, когда не было что взять, он украл медный кабель, в другом — женское пальто, которое надел. О том, что действовал один и тот же человек, по генетическим характеристикам выяснили эксперты.





информирует официальная представительница управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, правоохранители начали проверять жителей района, которые имели проблемы с законом. Среди них оказался 49-летний мужчина, который в прошлом году вернулся на родину из России, где отбывал наказание. У него взяли биологические образцы, и было зафиксировано совпадение. Какофициальная представительница управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, правоохранители начали проверять жителей района, которые имели проблемы с законом. Среди них оказался 49-летний мужчина, который в прошлом году вернулся на родину из России, где отбывал наказание. У него взяли биологические образцы, и было зафиксировано совпадение.





На сегодняшний день следователям известно о 7 эпизодах краж, к которым имеет отношение задержанный мужчина. Возбуждено уголовное дело.



