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В Кобрине вора вычислили по ДНК-следу

06.03.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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В конце прошлого года на территории двух районов — Кобринского и Дрогичинского — была совершена серия краж в домах и автомобилях.

Неизвестный злоумышленник забирал деньги, одежду, обувь, алкоголь. В одном случае, когда не было что взять, он украл медный кабель, в другом — женское пальто, которое надел. О том, что действовал один и тот же человек, по генетическим характеристикам выяснили эксперты.

Как информирует официальная представительница управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, правоохранители начали проверять жителей района, которые имели проблемы с законом. Среди них оказался 49-летний мужчина, который в прошлом году вернулся на родину из России, где отбывал наказание. У него взяли биологические образцы, и было зафиксировано совпадение.

На сегодняшний день следователям известно о 7 эпизодах краж, к которым имеет отношение задержанный мужчина. Возбуждено уголовное дело.


 
 
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В конце прошлого года на территории двух районов — Кобринского и Дрогичинского — была совершена серия краж в домах и автомобилях.
 
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