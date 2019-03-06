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Новости экономики за 06.03.2019

06.03.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чем белорусы удивили на международной выставке в Судане? Как вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ? Почему развитые страны не выводят из обращения крупные купюры? Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ЖКУ

Вернуть деньги за некачественные жилищно-коммунальные услуги теперь можно. До трети от всей суммы. Правительство определило порядок перерасчета платы. Заплатить меньше можно в трех случаях: если услуги были оказаны некачественно, с перебоями или не предоставлены вовсе.

Новости экономики за 06.03.2019

К примеру, претендовать на перерасчет платы за горячую воду можно в том случае, если ее температура более трех суток подряд была ниже 50 градусов. При этом факт оказания некачественной услуги еще надо будет доказать.

Больше новостей экономики за 6 марта в видеоматериале.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Чем белорусы удивили на международной выставке в Судане? Как вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ? Почему развитые страны не выводят из...
 
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