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Чиж хочет 500 тысяч долларов за свою долю в «Динамо». Что еще в белорусском спорте столько стоит?

07.03.2019 01:11 — Разное | Tut.by  
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Рыночная стоимость игроков, судебные издержки и компенсация за подготовку спортсменов, а также призовые за олимпийские медали, успехи на евроарене в футболе и на коммерческих турнирах в теннисе. SPORT.TUT.BY рассказывает, что в белорусском спорте стоит полмиллиона долларов, которые хочет выручить Юрий Чиж за пакет акций футбольного клуба «Динамо Минск», принадлежащий «Трайплу» (около 57% от общего числа акций).









 
Теги: Минск
 
 
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Рыночная стоимость игроков, судебные издержки и компенсация за подготовку спортсменов, а также призовые за олимпийские медали, успехи на евроарене в футболе и на...
 
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