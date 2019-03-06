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Чиж хочет 500 тысяч долларов за свою долю в «Динамо». Что еще в белорусском спорте столько стоит?
Рыночная стоимость игроков, судебные издержки и компенсация за подготовку спортсменов, а также призовые за олимпийские медали, успехи на евроарене в футболе и на коммерческих турнирах в теннисе. SPORT.TUT.BY рассказывает, что в белорусском спорте стоит полмиллиона долларов, которые
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Рыночная стоимость игроков, судебные издержки и компенсация за подготовку спортсменов, а также призовые за олимпийские медали, успехи на евроарене в футболе и на...
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