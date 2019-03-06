Чиж хочет 500 тысяч долларов за свою долю в «Динамо». Что еще в белорусском спорте столько стоит?

Рыночная стоимость игроков, судебные издержки и компенсация за подготовку спортсменов, а также призовые за олимпийские медали, успехи на евроарене в футболе и на коммерческих турнирах в теннисе. SPORT.TUT.BY рассказывает, что в белорусском спорте стоит полмиллиона долларов, которые хочет выручить Юрий Чиж за пакет акций футбольного клуба «Динамо Минск», принадлежащий «Трайплу» (около 57% от общего числа акций).































