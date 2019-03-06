Почему мужчинам так сложно выбрать подарок на 8 марта





Для мужчин праздник 8 марта один из самых сложных в жизни, потому что выбрать именно то, что понравится твоей женщине - задача почти невыполнимая. Попытаюсь объяснить почему.

Я помню, как в 90-е годы, потратив ползарплаты, купил своей девушке трехэтажную коробку с импортными тенями. Подарил на 8 марта, думал, что обрадуется несказанно. Девушка косметику взяла, но при этом посмотрела на меня, как на последнего идиота. И, само собой, после праздника наши отношения сошли на нет. Я до сих пор не понимаю почему.

Уже потом, будучи женатым, я не раз пробовал подарить жене косметику, духи, различные крема, водичку, молочко... И ни разу не угадал, что нужно. Каждый раз было что-то не то. То мицеллярная вода (хоть убейте, не пойму, почему нельзя простой водой умыться из-под крана) не та, то крем почему-то не подходит. Даже подарочные наборы не помогли. В итоге я бросил это дело и дал возможность женщинам самим выбирать, а мне лишь оплачивать.

Но вчера я опять осмелел и зашел в соответствующий отдел в гипермаркете Гиппо. Я думал, что с высоты моих 50 лет, я наконец смогу сделать правильный выбор и понять, что нужно современным женщинам. Кроме того, я полагался на современную профессию мерчендайзера, поскольку не раз видел, как молодые девушки заботливо расставляют товар, зная, что к чему подходит и что с чем нужно брать.

Проходя вдоль полок с кремами, мицеллярной водой, косметическим молочком и другими женскими штучками, я незаметно дошел до специальных средств против веснушек и пигментных пятен, прыщей, мозолей... Нет, я не совсем идиот и прекрасно понимаю, что такое женщинам нельзя дарить, Просто, разглядывая полки я так увлекся, что от выбора подарка перешел к увлекательному занятию: начал пытаться понять женскую логику по уходу за собой: что с чем берут, что к чему подходит, и как все это между собой взаимодействует.

И вот я дошел до средства под названием "Стоп-мозоль". дЛя женщин, так как продается в такой же форме, как и губная помада. Опускаю глаза и вижу ниже антисептик для рук и... супертонкие презервативы.

Застываю на пару минут, пытаясь разобраться, как эти три вещи между собой стыкуются и понимаю, что либо в сексе я полный профан в свои 50 лет, либо женская логика и логика девушки-мерчендайзера - не для слабого мужского ума.

Все еще надеясь, что дальше будет какая-то логика, смотрю на товар справа от презервативов и вижу... средство для дезинфекции вставной челюсти, а за ним крем для фиксации вставных челюстей. Опускаю взгляд на следующую полку и опять вижу презервативы, но на этот раз в паре со средством для промывки линз.

Я не знаю, возможно, при использовании презерватива действительно нужны и средство "Стоп-мозоль", и средство для фиксации вставной челюсти и все остальное. Если женщины находят применение на своем лице использованному кофе, слизи улиток и много чему другому более невероятному, то вполне возможно и средство от мозолей в паре с презервативом окажется нужной штукой. Может сегодня действительно перед тем как надеть нужно сначала продезинфицировать, а потом еще и закрепить... И почему в таком случае не сделать это средствами для вставных челюстей? Или, возможно, все это совсем по другому назначению используют...

Из того, что я увидел, я составил своеобразный тест для мужчин, которые рискнут сами выбрать для своих женщин подарок. Если вы найдете связь в названной выше цепочке товаров, то можете рискнуть, и сами выбрать подарок в отделе женской косметики. Если не получится, то лучше и не пытайтесь угодить своей лучшей половине. Я вот рисковать точно не буду.

Дерзайте!