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В Беларуси заметно выросло число предприятий, которые задерживают зарплаты и платят меньше «минималки»

07.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси заметно выросло число проблемных организаций по выплате зарплаты. В декабре прошлого года у 269 предприятий и индивидуальных предпринимателей проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (в ноябре их было 228). Об этом сообщили в Департаменте госинспекции труда Минтруда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64099.php

В Беларуси заметно выросло число предприятий, которые задерживают зарплаты и платят меньше «минималки»

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в ноябре, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдача денег ниже «минималки».

Еще у 11 организаций в декабре выявили нарушения по суммам выплаченных зарплат — они были ниже «минималки».

Больше всего организаций, которые нарушили сроки или порядок выплаты зарплаты, в декабре обнаружили в Витебской области — 119. Среди них три глубокских предприятия: ОАО «Глубокский агросервис», СУП «Мерецкие» и СУП «Константинов двор» — они также лидируют по задолженности по взносам в ФСЗН. Нарушения по выплате зарплаты нашли в декабре также в ОАО «Чашникский агросервис». О проблемах на этом предприятии мы уже писали.

В Витебской области среди проблемных организаций по выплате зарплаты также оказались Витебский комбинат хлебопродуктов, Витебский учебно-курсовой комбинат повышения квалификации и переподготовки кадров.

В Брестской области меньше всего организаций, в которых в декабре прошлого года нашли нарушения в выплате зарплат, — 22. Среди них — ОАО «Брестсельмаш», ООО «Промбытэнерго».

В Минске нарушения по срокам выплаты зарплаты выявили в декабре в 39 организациях, в том числе на ОАО «Завод «Белпласт», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Минскдрев», ООО «Центр недвижимости «Пакодан», ОАО «Восход», ОАО «МЗОР», ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко». Нарушения в сроках выплаты денег при увольнении работников нашли в декабре в ЖЭУ № 2 Октябрьского района и ЖЭУ № 2 Центрального района.

Среди предприятий, на которых в декабре обнаружили выплаты зарплат ниже «минималки», оказались в том числе ЗАО «Доброном», «Сморгонское МПМК-165».

В Департаменте госинспекции труда Минтруда уточняют, что за 2018 год было 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты. «За выявленные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 2020 нанимателей и 2000 должностных лиц нанимателей на сумму 695,3 тысячи рублей», — рассказывают в департаменте.

За прошлый год также нашли 197 фактов выплаты зарплаты ниже «минималки». «За допущенные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 155 должностных лиц нанимателей на сумму 10,5 тысячи рублей», — пояснили в Департаменте госинспекции труда Минтруда.

 
Теги: Минск
 
 
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  В Беларуси заметно выросло число проблемных организаций по выплате зарплаты. В декабре прошлого года у 269 предприятий и индивидуальных предпринимателей...
 
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