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Шестой день Универсиады: белорусские биатлонисты – гавные соперники россиян

07.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На зимней Универсиаде в Красноярске в слалом-гиганте женщины разыгрывают комплект наград. К гонке преследования на 10 километров готовятся биатлонистки. Один из главных соперников в этом виде спорта у россиян – белорусы, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Бартков.

Тренер на биатлонном стрельбище как корректировщик огня у снайперов. От его грамотных подсказов и зависит точность попаданий. На тренировках подобного рода взаимодействия отрабатываются годами. Однако, разумеется, случаются сбои. У белорусских биатлонистов на Универсиаде пока дела идут неважно, но оптимизма не теряют.

«Конечно, будем бороться. Ребята сильные, все борются. Я не считаю, что все, Россия все забирает», – говорит тренер сборной Беларуси Олег Купин.

За российскими биатлонистами на домашней для них трассе действительно не угнаться: медали в каждой гонке. Белорусы – главные преследователи. И до конца студенческих игр надеются подпортить статистику сборной России. Тем более у них есть свое секретное оружие.

В окружении лыж и запаха парафина. Игорь в небольшой комнате царь и бог. Он единственный сервисмен сборной Беларуси на красноярской Универсиаде. В зоне ответственности 60 пар лыж – и каждая нуждается в уходе. За один рабочий день  Игорь бегает не меньше самих биатлонистов – до 15 километров. Собственно говоря, от его работы и зависит результат.

«Подходят, благодарят за работу. И нам приятно, и им», – говорит сервисмен сборной Игорь Карпюк.

А вот эти аппараты в благодарностях не нуждаются. Холодный расчет и точный счет - рабочий девиз хронометристов. Именно они следят за временем, которое покажет биатлонист на трассе.

Екатерина на красноярской трассе – главный повелитель времени. По образованию физик, здесь следит за каждой тысячной секунды. На подготовку всей техники ушло полгода. На Универсиаде трудится интернациональная бригада, специалисты со всего мира. Их работа всегда остается за кадром. Однако хронометристам лишнее внимание и не нужно. Если нет ажиотажа вокруг их зоны ответственности, значит, все прошло идеально.

Всего в четверг на Универсиаде будет разыграно шесть комплектов наград.

Так выглядит общий медальный зачет: Россия с огромным отрывом на первом месте. Только за минувший день российская команда завоевала 19 медалей. У Беларуси по-прежнему две награды, но золотых. У Казахстана за предыдущий день соревнований прибавилось еще три медали – одно серебро и две бронзы.



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Биатлонистки готовятся к гонке преследования на 10 километров. За россиянами на домашней для них трассе действительно не угнаться: медали в каждой гонке. Белорусы...
 
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