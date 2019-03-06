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Стало известно, когда и в каком торговом центре откроется первый магазин H&M в Беларуси

07.03.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Осенью в ТРЦ Galleria Minsk заработает первый в Беларуси магазин H&M. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в торговом центре и подтвердили в московском офисе шведского бренда одежды.


Разговоры о выходе H&M на белорусский рынок активно велись на протяжении 2018 года, звучали слова о Минске появится H&M">разных локациях, а в начале 2019-го сам шведский оператор объявил об открытии в этом году магазина в столице. Правда, конкретное место и срок тогда не указывались.

Сейчас же стало известно, что первый H&M в Беларуси откроется осенью в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. Магазин расположится на двух этажах и займет площадь в 2,2 тысячи квадратных метров. Там будут представлены мужская, женская и детская коллекции.


— Компания уже готова начать рекрутмент в Минске и пригласить всех желающих стать частью команды H&M. В ближайшее время состоится ярмарка вакансий, — рассказали REALTY.TUT.BY в пресс-службе H&M.

Шведский бренд одежды H&M основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов в более чем 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex. В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Украине — в 2018-м. А пока самый ближайший к Минску H&M работает в Вильнюсе — в Литву он пришел в 2013-м.

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Теги: Минск
 
 
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Первый магазин шведского бренда H&M расположится на двух этажах. Там будут представлены мужская, женская и детская коллекции.
 
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