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10 машин за $4000, которые можно купить прямо сейчас
07.03.2019 06:31 —
Разное
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Myfin
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фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
1.
Renault Clio 3
8 300 р. ($3 872)
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10 машин за $4000, которые можно купить прямо сейчас
Посмотрели, какие машины можно найти на Куфар Авто, если ваш бюджет на покупку машины около $4 000 в эквиваленте.
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