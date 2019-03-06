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10 машин за $4000, которые можно купить прямо сейчас

07.03.2019 06:31 — Разное | Myfin  
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10 машин за 00, которые можно купить прямо сейчас
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

1. Renault Clio 3 

10 машин за 00, которые можно купить прямо сейчас

8 300 р. ($3 872)

 
 
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