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За сутки в Минской области произошло шесть пожаров
Новости Беларуси. Один человек погиб в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в деревянном доме: огонь повредил стены, мебель, имущество. Основная версия случившегося – неосторожность при курении.
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Новости Беларуси. Один человек погиб в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревянном доме: огонь повредил стены, мебель,...
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