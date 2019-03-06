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За сутки в Минской области произошло шесть пожаров

07.03.2019 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один человек погиб в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в деревянном доме: огонь повредил стены, мебель, имущество. Основная версия случившегося – неосторожность при курении.

За сутки в Минской области произошло шесть пожаров
 
 
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Новости Беларуси. Один человек погиб в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревянном доме: огонь повредил стены, мебель,...
 
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