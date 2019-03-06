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Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

07.03.2019 00:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Даже самые далекие горизонты теперь могут стать чуть ближе. В Минске открылся инновационный центр электроники «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Фактически это радиотехнический кластер. Под одной крышей в одной питательной среде будут и идеи, и бизнес, и технологии. Плодами этой техносреды могут стать как промышленная, так и потребительская электроника. Еще важно время. Раньше новый продукт можно было разрабатывать несколько лет, сейчас предельная дата – год. Важно, что такие холдинги как «Горизонт» – а это 21 предприятие – включаются в инновационную гонку.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Корреспондент Виктория Ходосок одной из первых увидела первые шаги центра.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Виктория Ходосок, СТВ:
Это первый инновационный центр в стране по созданию разработок в сфере электроники. И появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволит быстро превратить идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Ведь конкуренция сегодня серьезная.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Одна из разработок специалистов инновационного центра «Горизонт». Простым языком – панель для водителей спецтехники. Экран показывает самую важную информацию: состояние самосвала, работу датчиков, изображения с видеокамер. Такие уже несколько лет поставляют на БелАЗ.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Константин Шатан, ведущий инженер-программист:
Выведена вся нужная информация для водителя. Выдаются аварийные ситуации, подключен динамик, выдается все голосом. Зуммер работает, чтобы, не дай бог, если у водителя что-то возникнет, не поехал дальше, остановился, вызвал эвакуатор.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Так технически инновационный центр холдинга поддержит крупные предприятия страны и обеспечит себя. Трудиться над самыми разными проектами, в том числе и совместными с российскими, европейскими и японскими партнерами, будет большая команда профессионалов, 1000 человек – разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, тестировщики.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Наши разработки используются в профессиональных автомобилях. То есть, например, каждый второй БелАЗ с прошлого года начал оснащаться системами управления автомобилем. Мы активно работаем в авионике. Наши изделия – системы управления, отображения, датчики – стоят в самолетах.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Речь о том, что Беларусь идет по пути создания хайтек-страны. То есть к вершине технологического развития, где результат – это удачное и качественное совмещение программного продукта с «железом». Работающих в сфере сегодня у нас порядка 100 компаний. Элементы большого конструктора пятилетней госпрограммы инновационного развития, где ключевое – создание необходимой инфраструктуры.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Мы очень активно занялись созданием технопарков. То есть как раз если уже брать инновационный центр – это как один из элементов инновационной инфраструктуры. У нас действуют 15 технопарков. Больше семи мы открыли только за три года. Сегодня они есть в каждом областном центре, несколько в столице. То есть мы создаем те площадки, где бы молодежь могла свои идеи реализовать уже в конкретный продукт, в конкретную разработку. И, понятно, помочь ей вывести эту продукцию на рынок.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

А еще и льготы от государства – производителям высокотехнологичного оборудования не нужно платить налог на прибыль. Кажется, что государство теряет деньги, но объемы предприятий растут, и прибыль в бюджет тоже. Растет и экспорт. Только за 2018 год внешний рынок принес доход в 14 миллиардов долларов. А это показатель уровня развития и доказательство, что Беларусь – прогрессивная страна.

Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Так, в начале этой недели руководство главного инновационного центра Беларуси – ПВТ, количество резидентов которого приближается к полутысяче – заявило о своих доходах за прошлый год. Это около 1,5 миллиарда долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Даже самые далекие горизонты теперь могут стать чуть ближе. В Минске открылся инновационный центр электроники «Горизонт», сообщили в программе...
 
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