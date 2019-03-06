|
Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера
Новости Беларуси. Даже самые далекие горизонты теперь могут стать чуть ближе. В Минске открылся инновационный
Фактически это радиотехнический кластер. Под одной крышей в одной питательной среде будут и идеи, и бизнес, и технологии. Плодами этой техносреды могут стать как промышленная, так и потребительская электроника. Еще важно время. Раньше новый продукт можно было разрабатывать несколько лет, сейчас предельная дата – год. Важно, что такие холдинги как «Горизонт» – а это 21 предприятие – включаются в инновационную гонку.
Корреспондент Виктория Ходосок одной из первых увидела первые шаги центра.
Виктория Ходосок, СТВ:
Одна из разработок специалистов инновационного центра «Горизонт». Простым языком – панель для водителей спецтехники. Экран показывает самую важную информацию: состояние самосвала, работу датчиков, изображения с видеокамер. Такие уже несколько лет поставляют на БелАЗ.
Константин Шатан, ведущий инженер-программист:
Так технически инновационный центр холдинга поддержит крупные предприятия страны и обеспечит себя. Трудиться над самыми разными проектами, в том числе и совместными с российскими, европейскими и японскими партнерами, будет большая команда профессионалов, 1000 человек – разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, тестировщики.
Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Речь о том, что Беларусь идет по пути создания хайтек-страны. То есть к вершине технологического развития, где результат – это удачное и качественное совмещение программного продукта с «железом». Работающих в сфере сегодня у нас порядка 100 компаний. Элементы большого конструктора пятилетней госпрограммы инновационного развития, где ключевое – создание необходимой инфраструктуры.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
А еще и льготы от государства – производителям высокотехнологичного оборудования не нужно платить налог на прибыль. Кажется, что государство теряет деньги, но объемы предприятий растут, и прибыль в бюджет тоже. Растет и экспорт. Только за 2018 год внешний рынок принес доход в 14 миллиардов долларов. А это показатель уровня развития и доказательство, что Беларусь – прогрессивная страна.
Так, в начале этой недели руководство главного инновационного центра Беларуси – ПВТ, количество резидентов которого приближается к полутысяче – заявило о своих доходах за прошлый год. Это около 1,5 миллиарда долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Даже самые далекие горизонты теперь могут стать чуть ближе. В Минске открылся инновационный центр электроники «Горизонт», сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)