﻿ Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе. 21.by
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Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

07.03.2019 07:21 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире ATP Masters в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 314 875 долларов.


Фото с сайта tennis.by

В 1-м раунде квалификации Егор Герасимов (№ 138 ATP) взял верх над россиянином Евгением Донским (№ 122 ATP) — 6:3, 6:3, однако во 2-м отборочном круге уступил первой ракетке Узбекистана Денису Истомину (№ 101 ATP) — 4:6, 4:6. Оба поединка белорус провел в один день.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире ATP Masters в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 314 875...
 
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