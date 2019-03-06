Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусский теннисист Егор Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире ATP Masters в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 314 875 долларов.



Фото с сайта tennis.by

В 1-м раунде квалификации Егор Герасимов (№ 138 ATP) взял верх над россиянином Евгением Донским (№ 122 ATP) — 6:3, 6:3, однако во 2-м отборочном круге уступил первой ракетке Узбекистана Денису Истомину (№ 101 ATP) — 4:6, 4:6. Оба поединка белорус провел в один день.