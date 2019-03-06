Министр архитектуры и строительства: цены на жилье у нас очень адекватные

Стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся будут держать на уровне средней зарплаты. Уже во втором полугодии начнут реализовывать проекты по малоэтажной застройке и в перспективе она составит 40% от общего объема жилищного строительства. Такие планы озвучил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире «Беларусь1».

— Сейчас держим цену квадратного метра жилья типовых потребительских качеств для нуждающихся в первую очередь. Она не превышает уровня средней заработной платы, даже чуть-чуть ниже. Посыл этот остается, требование это остается, — рассказал министр.

По его словам, предпосылок к увеличению цены на жилье для нуждающихся нет, и сейчас главная задача — этот уровень цены удержать.

Что касается цен на коммерческое жилье, то их диктует рынок и цена, по мнению министра, очень адекватная.

— Сейчас вопрос только в нашем понимании — доступность кредитования, потому что понятно, что единовременно никто не может найти сумму, чтобы приобрести квартиру. Весь мир живет в кредит. И вот главное, чтобы эти кредиты стали для людей не кабальными, а доступным и, скажем так, выплачивая ежемесячно кредит человек не должен чувствовать серьезную нагрузку на свой бюджет.

Дмитрий Микуленок также рассказал, что уже во втором полугодии начнется реализация проектов по созданию комплексной малоэтажной застройки.

— Малоэтажная застройка предусмотрена не менее 40% от общего объема. Общий объем планка у нас 4 млн. в целом по стране. Она такая как индикативна. Меньше она быть не должна, она может быть больше, в зависимости от экономической ситуации.

По словам Микуленка, при этом будет полностью формироваться комфортная для проживания территория с социальными объектами.

— Такие комплексные проработки есть. Они есть и в Минске. Они будут реализовываться уже во втором полугодии текущего года. Есть и в Минском районе, в каждой области. Мы рассчитываем видимый результат, осязаемый, в будущем году уже показать, — рассказал Дмитрий Микуленок.