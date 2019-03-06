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У «длинных» депозитов в рублях новая пиковая отметка. Выбираем вариант для сбережений

07.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Ставки по вкладам в белорусских рублях пошли вверх не только по предложениям на короткие сроки. FINANCE.TUT.BY изучил новые ставки по длинным депозитам и подозревает, что в скором времени многие банки освоят старую отметку в 13% годовых.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сначала о тех, кто сократил ставки: на 0,5% годовых — БПС-Сбербанк и Статусбанк, на 0,25% — Белгазпромбанк.

До 13% годовых поднял ставку Банк ВТБ, на 0,5% — Белагропромбанк по депозиту на три года.

Вплотную к пиковой отметке приближаются Франсабанк и Банк «Дабрабыт»: по своим «длинным» вкладам они установили ставку 12,66% годовых.

Рассчитайте сумму процентов по вкладу с помощью депозитного калькулятора

Самая низкая ставка в данном сегменте депозитов составляет 7,5% годовых.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

12%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

10%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,75%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк «Дабрабыт»

Капитальный

2 года

12,66%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,66%

безотзывный

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

12%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

10%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,75%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк «Дабрабыт»

Капитальный

2 года

12,66%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,66%

безотзывный
В таблице представлены вклады сроком от 2 лет

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил новые ставки по длинным депозитам и подозревает, что в скором времени многие банки освоят старую отметку в 13% годовых.
 
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