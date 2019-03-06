У «длинных» депозитов в рублях новая пиковая отметка. Выбираем вариант для сбережений

Ставки по вкладам в белорусских рублях пошли вверх не только по предложениям на короткие сроки . FINANCE.TUT.BY изучил новые ставки по длинным депозитам и подозревает, что в скором времени многие банки освоят старую отметку в 13% годовых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сначала о тех, кто сократил ставки: на 0,5% годовых — БПС-Сбербанк и Статусбанк, на 0,25% — Белгазпромбанк.

До 13% годовых поднял ставку Банк ВТБ, на 0,5% — Белагропромбанк по депозиту на три года.

Вплотную к пиковой отметке приближаются Франсабанк и Банк «Дабрабыт»: по своим «длинным» вкладам они установили ставку 12,66% годовых.

Самая низкая ставка в данном сегменте депозитов составляет 7,5% годовых.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 13% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 12% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

2 года 10% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,75% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк «Дабрабыт» Капитальный

2 года 12,66% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,66% безотзывный

Банк Депозит Срок Ставка отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 13% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 12% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

2 года 10% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,75% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк «Дабрабыт» Капитальный

2 года 12,66% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,66% безотзывный

В таблице представлены вклады сроком от 2 лет

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