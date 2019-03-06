У «длинных» депозитов в рублях новая пиковая отметка. Выбираем вариант для сбережений
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Ставки по вкладам в белорусских рублях пошли вверх не только по предложениям на . FINANCE.TUT.BY изучил новые ставки по длинным депозитам и подозревает, что в скором времени многие банки освоят старую отметку в 13% годовых. короткие сроки Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Сначала о тех, кто сократил ставки: на 0,5% годовых —
БПС-Сбербанк и Статусбанк, на 0,25% — Белгазпромбанк.
До 13% годовых поднял ставку
Банк ВТБ, на 0,5% — Белагропромбанк по депозиту на три года.
Вплотную к пиковой отметке приближаются
Франсабанк и Банк «Дабрабыт»: по своим «длинным» вкладам они установили ставку 12,66% годовых.
Самая низкая ставка в данном сегменте депозитов составляет 7,5% годовых.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный/безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
12%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
10%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,75%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк «Дабрабыт»
Капитальный
2 года
12,66%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,66%
безотзывный
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный/безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
12%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
10%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,75%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк «Дабрабыт»
Капитальный
2 года
12,66%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,66%
безотзывный
В таблице представлены вклады сроком от 2 лет
Выбрать подходящий : вклад в банках Беларуси
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FINANCE.TUT.BY изучил новые ставки по длинным депозитам и подозревает, что в скором времени многие банки освоят старую отметку в 13% годовых.
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