Житель Мстиславля украл 10 коробок от мобильных телефонов

Ночью 23 февраля 44-летний житель Мстиславля разбил окно и проник в торговый павильон. Сработала сигнализация. Нарушитель в спешке схватил 10 коробок с телефонами и скрылся, сообщает БЕЛТА .

Однако во всех коробках оказались лишь зарядные устройства и документы. Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина восемь раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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