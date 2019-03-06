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Житель Мстиславля украл 10 коробок от мобильных телефонов
07.03.2019 08:09 — Разное | Аргументы и факты
Ночью 23 февраля 44-летний житель Мстиславля разбил окно и проник в торговый павильон. Сработала сигнализация. Нарушитель в спешке схватил 10 коробок с телефонами и скрылся, сообщает
Однако во всех коробках оказались лишь зарядные устройства и документы. Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что ранее мужчина восемь раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
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Мужчина думал, что в коробках находятся смартфоны.
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